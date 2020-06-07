Королькевич высказался о недоверии к российскому биатлону за рубежом

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич высказал мнение о недоверии к российскому биатлону за рубежом.

«Ясно, что больше половины стран смотрят на российский биатлон настороженно и определённое недоверие всё же присутствует. И самое страшное, что в этих условиях российский биатлон своими же руками только усугубляет ситуацию», — приводит слова Королькевича ТАСС.

Он отметил, что нежелание главы СБР видеть его в команде, мотивированное тем, что в группе специалиста к Олимпиаде в Сочи готовились биатлонистки, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, не делают чести руководству федерации.

«Подобные заявления не проходят мимо, всё это формирует у людей, у руководства IBU определённое мнение. Получается, этим они рубят сук, на котором сидят. Надо проводить последовательную политику, направленную на исправление ситуации, а не искать негативные моменты и выносить их на публику», — добавил специалист.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что Драчёв призвал бойкотировать отчётно-выборную конференцию СБР.