Стерлинг бросил вызов Яну после победы над Сэндхагеном на UFC 250

Американский боец легчайшего веса Алджамейн Стерлинг вызвал на бой россиянина Петра Яна.

После победы над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе 30-летний спортсмен сделал соответствующее заявление в блицинтервью Джо Рогану.

«Ян, лучше бы тебе одержать победу в своём бою, потому что я иду за твоей задницей», — заявил Стерлинг.

Россиянин должен сразиться с Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC. Он поздравил Стерлинга с «потрясающим выступлением» в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Нил Магни победил Тони Мартина в полусреднем весе.