Стерлинг бросил вызов Яну после победы над Сэндхагеном на UFC 250

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Американский боец легчайшего веса Алджамейн Стерлинг вызвал на бой россиянина Петра Яна.

После победы над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе 30-летний спортсмен сделал соответствующее заявление в блицинтервью Джо Рогану.

«Ян, лучше бы тебе одержать победу в своём бою, потому что я иду за твоей задницей», — заявил Стерлинг.

Россиянин должен сразиться с Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC. Он поздравил Стерлинга с «потрясающим выступлением» в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Нил Магни победил Тони Мартина в полусреднем весе.

 

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