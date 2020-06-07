Стерлинг бросил вызов Яну после победы над Сэндхагеном на UFC 250
После победы над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе 30-летний спортсмен сделал соответствующее заявление в блицинтервью Джо Рогану.
«Ян, лучше бы тебе одержать победу в своём бою, потому что я иду за твоей задницей», — заявил Стерлинг.
Россиянин должен сразиться с Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC. Он поздравил Стерлинга с «потрясающим выступлением» в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что Нил Магни победил Тони Мартина в полусреднем весе.