Магни разобрался с Мартином по очкам на турнире UFC 250

Американский боец полусреднего веса Нил Магни оказался сильнее другого представителя США Тони Мартина на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе.

Для выявления победителя соперникам пришлось провести в октагоне все отведённые три раунда. Судьи зафиксировали победу Магни по очкам с результатом 30-27, 30-27, 29-28. Визуально при этом в двух первых отрезках боя преимуществом владел Мартин. В концовке он устал, чем и воспользовался его противник. Успех стал 23-м в карьере Магни при семи поражениях.

Ранее сообщалось, что Шон О'Мэлли победил Эдди Уайнленда в первом бою основного карда UFC 250.