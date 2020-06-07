Магни разобрался с Мартином по очкам на турнире UFC 250

Короткая ссылка
Американский боец полусреднего веса Нил Магни оказался сильнее другого представителя США Тони Мартина на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе.

Для выявления победителя соперникам пришлось провести в октагоне все отведённые три раунда. Судьи зафиксировали победу Магни по очкам с результатом 30-27, 30-27, 29-28. Визуально при этом в двух первых отрезках боя преимуществом владел Мартин. В концовке он устал, чем и воспользовался его противник. Успех стал 23-м в карьере Магни при семи поражениях.

Ранее сообщалось, что Шон О'Мэлли победил Эдди Уайнленда в первом бою основного карда UFC 250.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить