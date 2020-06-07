Стерлинг одолел Сэндхагена удушающим приёмом в Лас-Вегасе

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Американский боец легчайшего веса Алджамейн Стерлинг одержал 19-ю победу в своём 22-м поединке в MMA.

На турнире UFC 250 в Лас-Вегасе он победил соотечественника Кори Сэндхагена удушающим приёмом. Развязка наступила, когда секундомер рефери показывал 1 минуту 28 секунд после начала первого раунда. Прижав противника к сетке октагона, Стерлинг сел ему на спину и начал выполнять удушающий приём.

Затем соперники упали в партер, причём атакующему бойцу удалось удержать свою позицию и продолжить исполнение технического элемента. В итоге Сэндхаген постучал в знак сдачи.

Ранее сообщалось, что Нил Магни победил Тони Мартина в полусреднем весе на UFC 250.

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