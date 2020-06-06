Источник: Вернер выбрал «Челси» из-за Лэмпарда

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер согласился перейти в «Челси» после уговоров главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём Twitter, переговоры по 24-летнему футболисту также вёл «Манчестер Сити». Но Тимо сделал выбор в пользу синих. Причиной решения Вернера стал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который пообещал игроку, что он будет важным звеном команды.

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 25 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее «Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче.