Источник: Вернер выбрал «Челси» из-за Лэмпарда

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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер согласился перейти в «Челси» после уговоров главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
Источник: Вернер выбрал «Челси» из-за Лэмпарда
  • Reuters

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём Twitter, переговоры по 24-летнему футболисту также вёл «Манчестер Сити». Но Тимо сделал выбор в пользу синих. Причиной решения Вернера стал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который пообещал игроку, что он будет важным звеном команды.

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 25 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее «Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче.

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