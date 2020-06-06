Суарес готов помочь «Барселоне» в предстоящих матчах
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний форвард получил разрешение медицинского штаба на участие в предстоящих матчах.
В январе Суарес перенёс операцию на наружном мениске правого колена.
Таким образом, уругваец сможет выйти на поле уже в первом матче после возобновления сезона Примеры, в котором «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от возвращения Неймара.