Источник: Ирвинг не поможет «Бруклину» после рестарта сезона НБА
- Reuters
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, Ирвинг может поехать с командой в Орландо, где будет доигран сезон, но только в качестве незаявленного игрока.
Ирвинг перешёл в «Бруклин» перед стартом сезона, однако из-за травм сыграл всего в 20 матчах. Уже перед паузой он снова вышел на паркет в матче с «Вашингтон Уизардс» и вновь травмировался, после чего перенёс операцию на правом плече.
Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне НБА.