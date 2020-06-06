Источник: Ирвинг не поможет «Бруклину» после рестарта сезона НБА

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Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не сможет помочь команде после возобновления сезона-2019/20.
Источник: Ирвинг не поможет «Бруклину» после рестарта сезона НБА
  • Reuters

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, Ирвинг может поехать с командой в Орландо, где будет доигран сезон, но только в качестве незаявленного игрока.

Ирвинг перешёл в «Бруклин» перед стартом сезона, однако из-за травм сыграл всего в 20 матчах. Уже перед паузой он снова вышел на паркет в матче с «Вашингтон Уизардс» и вновь травмировался, после чего перенёс операцию на правом плече.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне НБА.

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