СМИ: Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне НБА
- Reuters
Об этом сообщает Hoopsrumors.
Игрок около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.
Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса, но даже после возобновления чемпионата в конце июля практически нет шансов на возвращение Дюранта на площадку.
Дюрант перешёл в «Бруклин» из «Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом межсезонье, но пока так и не провёл ни одного матча за новую команду.
Ранее сообщалось, что следующий сезон НБА планируется начать 1 декабря.