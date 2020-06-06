СМИ: Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне НБА

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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
СМИ: Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне НБА
  • Reuters

Об этом сообщает Hoopsrumors

Игрок около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса, но даже после возобновления чемпионата в конце июля практически нет шансов на возвращение Дюранта на площадку.

Дюрант перешёл в «Бруклин» из «Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом межсезонье, но пока так и не провёл ни одного матча за новую команду.

Ранее сообщалось, что следующий сезон НБА планируется начать 1 декабря.

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