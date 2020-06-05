Следующий сезон НБА планируется начать 1 декабря

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассчитывает, что сезон-2020/21 стартует 1 декабря.
Следующий сезон НБА планируется начать 1 декабря
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, после того как был утверждён формат доигровки нынешнего сезона, были определены ориентировочные ключевые даты межсезонья и дата старта сезона-2020/21.

Так, лотерея драфта должна пройти 25 августа, сам драфт — 15 октября, а рынок свободных агентов откроется 18 октября.

Тренировочные лагеря сезона-2020/21 планируется открыть 10 ноября, а сам сезон начнётся 1 декабря.

Ранее сообщалось, что совет управляющих НБА поддержал план по возобновлению сезона с участием 22 команд.

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