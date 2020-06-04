Совет управляющих НБА поддержал план по возобновлению сезона с участием 22 команд

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил план по возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, 21 член совета управляющих проголосовал за, и лишь 1 — против.

Сезон-2019/20 будет возобновлен с участием 22 команд в «Дисней Уорлд» в Орландо, штат Флорида: 13 из Западной конференции и девять из Восточной. Согласно плану, каждая команда проведет по восемь встреч для определения посева в плей-офф.

В случае, если команда, занимающая 9-е место в таблице, будет отставать от команды на 8-й позиции меньше, чем на четыре победы, для определения последней путевки в плей-офф будет разыгран турнир между двумя командами: клуб с 9-го места потеряет шансы на борьбу в случае одного поражения, а команда с 8-го — в случае двух поражений.

Ранее сообщалось, что драфт НБА пройдёт в октябре.