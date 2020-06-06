ESPN: Винс Картер завершил карьеру

Восьмикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Винс Картер завершил профессиональную карьеру.

Как сообщает ESPN, об этом стало известно после того, как НБА утвердила решение о доигровке сезона-2019/20, который изначально, как заявлял сам Картер, должен был стать последним в карьере 43-летнего защитника.

Клуб «Аталанта Хоукс», за который Картер играет в последние годы, не попал в число 22 команд, которые будут участвовать в доигровке сезона, следовательно, Картер уже провёл последний матч и больше не появится на паркете.

Картер является первым игроком в истории НБА, выходившим на площадку в четырёх десятилетиях. Его профессиональная карьера началась в 1998 году, когда он был выбран на драфте лиги под общим пятым номером. За время своих выступлений в лиге он играл в таких командах, как «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлис» и «Сакраменто Кингз».

В его активе также золото Игр-2000 и ЧМ-2003 в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант не сыграет в нынешнем сезоне НБА.