Агент Вагнера Лава отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в ЦСКА

Геральдо Перейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

«Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своём будущем в понедельник», — цитирует Перейру Sport24.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА.