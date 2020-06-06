СМИ: Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, который недавно расторг контракт с «Коринтиансом», близок к возвращению в московский футбольный клуб ЦСКА.

Как сообщает Globoesporte, форвард ушёл из бразильского клуба как раз из-за переговоров с ЦСКА.

Отмечается, что окончательное решение о трансфере форварда остаётся за первыми лицами армейского клуба.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав покинул «Коринтианс».