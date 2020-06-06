Дюрант о ситуации в США: происходящее сейчас вызывает у меня большую гордость

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о ситуации с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Речь идёт о нашей культуре. Я видел заботу, любовь и внимание, которые мы получили как сообщество. Всё, что происходит сейчас, вызывает у меня большую гордость. У нас многое за спиной, но мы продолжаем бороться», — цитирует спортсмена Clutch Points.

Он отметил, что ему приятно видеть, как сейчас люди собираются вместе, становясь единым целым, и он ждёт, когда будет восстановлено правосудие.

«Важно, чтобы белые получили понимание истории темнокожих и откуда мы родом. Поймите бедственное положение темнокожих, каково им жить в США. Есть ситуации, в которые вы можете вернуться, которые можно изучить и понять», — добавил Дюрант.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о действиях Джона Джонса во время акций протеста в США.