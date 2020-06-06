Дюрант о ситуации в США: происходящее сейчас вызывает у меня большую гордость

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о ситуации с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Дюрант о ситуации в США: происходящее сейчас вызывает у меня большую гордость
  • Reuters

«Речь идёт о нашей культуре. Я видел заботу, любовь и внимание, которые мы получили как сообщество. Всё, что происходит сейчас, вызывает у меня большую гордость. У нас многое за спиной, но мы продолжаем бороться», — цитирует спортсмена Clutch Points.

Он отметил, что ему приятно видеть, как сейчас люди собираются вместе, становясь единым целым, и он ждёт, когда будет восстановлено правосудие.

«Важно, чтобы белые получили понимание истории темнокожих и откуда мы родом. Поймите бедственное положение темнокожих, каково им жить в США. Есть ситуации, в которые вы можете вернуться, которые можно изучить и понять», — добавил Дюрант.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о действиях Джона Джонса во время акций протеста в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить