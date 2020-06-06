Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по боксу украинец Денис Беринчик высказал мнение по поводу Крыма, отметив, что его соотечественники могут называть полуостров украинским, но на данный момент там подняты российские флаги.

«Крым может быть для наших украинцев Крымом, но, когда ты открываешь карту, у него триколор. Была автономная республика — отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки… Но когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Думаю, территорию никто не отдаст, а другие её не заберут», — сказал Беринчик в интервью Sport Arena.

Беринчик является уроженцем Луганской области. На данный момент спортсмен выступает в профессиональном боксе, где на его счету 13 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения российского специалиста Юрия Сёмина на пост главного тренера.