Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
- РИА Новости
«Крым может быть для наших украинцев Крымом, но, когда ты открываешь карту, у него триколор. Была автономная республика — отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки… Но когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Думаю, территорию никто не отдаст, а другие её не заберут», — сказал Беринчик в интервью Sport Arena.
Беринчик является уроженцем Луганской области. На данный момент спортсмен выступает в профессиональном боксе, где на его счету 13 побед и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения российского специалиста Юрия Сёмина на пост главного тренера.