Мартинес не исключил ухода де Брёйне из «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес не исключил ухода полузащитника национальной команды Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити» в случае, если английскому клубу окончательно запретят выступать в еврокубках.

«Кевин — победитель, он учтёт всё. Возможный запрет в Лиге чемпионов, останется ли в клубе тренер, с которым у него фантастические отношения», — сказал специалист в интервью beIN Sports.

Он отметил, что де Брёйне является зрелым и рациональным игроком и примет во внимание все факторы, в том числе возможный запрет на участие в еврокубках.

«На протяжении многих лет видно, что когда он где-то счастлив, то ему нравится оставаться и побеждать», — подчеркнул Мартинес.

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что CAS в июне рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков.