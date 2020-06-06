Мартинес не исключил ухода де Брёйне из «Манчестер Сити»

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес не исключил ухода полузащитника национальной команды Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити» в случае, если английскому клубу окончательно запретят выступать в еврокубках.
Мартинес не исключил ухода де Брёйне из «Манчестер Сити»
  • Кевин Де Брёйне
  • Reuters

«Кевин — победитель, он учтёт всё. Возможный запрет в Лиге чемпионов, останется ли в клубе тренер, с которым у него фантастические отношения», — сказал специалист в интервью beIN Sports.

Он отметил, что де Брёйне является зрелым и рациональным игроком и примет во внимание все факторы, в том числе возможный запрет на участие в еврокубках.

«На протяжении многих лет видно, что когда он где-то счастлив, то ему нравится оставаться и побеждать», — подчеркнул Мартинес.

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что CAS в июне рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков.

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