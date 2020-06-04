Морозов рассказал о самом обидном поражении в прошедшем сезоне

Вице-чемпион мира в парном катании Владимир Морозов (в паре с Евгенией Тарасовой) назвал самое обидное поражение дуэта в минувшем сезоне.

«Наверное, на чемпионате Европы. Мы были очень хорошо готовы к тому старту», — сказал спортсмен в интервью RT.

На турнире в австрийском Граце пара заняла второе место, уступив соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Мы всегда стараемся проводить разборы полётов, просто в этом сезоне это было сложно делать из-за постоянных «качелей»: то хорошо, то плохо, постоянно какие-то неожиданные сбои», — подытожил Морозов.

Морозов также сравнил условия для тренировок в России и США.