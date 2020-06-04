Морозов сравнил условия для тренировок в России и США

Российский фигурист Владимир Морозов ответил на вопрос о том, где сложнее организовать тренировочный процесс — в России или США.

По его словам, значительная разница состоит в оплате.

В Америке ты платишь почасовую оплату по ставке того специалиста, с которым работаешь, причём частично приходится делать это за свой счёт.

«Иначе говоря, если инициатива привлечь к подготовке того или иного человека исходит от тебя самого, ты сам за это и платишь. Понятно, что нам очень много помогали регионы, какую-то часть расходов оплачивала Федерация фигурного катания на коньках России, но этого всё равно было недостаточно. Я на самом деле очень трепетно отношусь к тренировкам, независимо от того, на какой основе они проводятся, потому что знаю, чего хочу от спорта и своей жизни. И всегда знал. Если что-то делаю, то делаю это максимально хорошо. Так было всегда», — сказал Морозов в интервью RT.

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