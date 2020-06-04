Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков из-за незаконченного спора со словенской «Олимпией».

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против» со ссылкой на жалобу «Олимпии» в ФИФА. Отмечается, что в словенском клубе недовольны, что «Рубин» не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича.

В процессе разбирательства коллектив из Татарстана более чем в десять раз сократил сумму неустойки, но некоторую её часть «Рубин» так и не выплатил, из-за чего теперь не сможет регистрировать новичков до уплаты задолженности.

Ранее сообщалось, что «Рубин» доиграет сезон-2019/20 на «Ак Барс Арене».