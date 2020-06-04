Гендиректор «Уфы»: части клубов РПЛ могут не разрешить играть со зрителями

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что не всем командам Российской премьер-лиги (РПЛ) удастся получить разрешение на проведение матчей со зрителями.
Гендиректор «Уфы»: части клубов РПЛ могут не разрешить играть со зрителями
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«В каждом регионе своя ситуация. Кому-то всё-таки разрешат играть со зрителями, кому-то могут не разрешить. Дай бог, конечно, чтобы все со зрителями играли. Но решение же мы должны получить не только от федеральных властей, но и от местных. В зависимости от ситуации в регионе», — цитирует Газизова РИА Новости.

Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии COVID-19, возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов». 

Ранее стали известны условия допуска болельщиков на матчи РПЛ.

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