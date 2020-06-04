Сехудо вызвал на бой чемпиона мира по боксу Гарсию

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо вызвал на поединок чемпиона мира по боксу в лёгком весе по версии WBC Silver Райана Гарсию.
Сехудо вызвал на бой чемпиона мира по боксу Гарсию
  • Reuters
  • © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

«Я действительно не думаю, что Райан Гарсия так хорош. Я верю, что смогу заставить его согнуть колено на глазах Оскара де ла Хойи. Я чувствую, что у меня есть сила и опыт, и мы хотим, чтобы это произошло», — цитирует Сехудо TMZ.

Он отметил, что уже есть люди, которые готовы заплатить им обоим за их бой, и боксёру остаётся просто подписать контракт.

«Райан Гарсия, меня тошнит от тебя. Я бы заставил тебя быстро согнуть колено. Ты можешь нанести около 100 ударов, но один мой удар заставит тебя согнуть колено, так что подписывай контракт, детка!» — добавил Сехудо.

Сехудо недавно принял решение завершить карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 16 побед и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что промоутеры намерены организовать следующий бой Гассиева в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить