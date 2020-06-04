Сехудо вызвал на бой чемпиона мира по боксу Гарсию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо вызвал на поединок чемпиона мира по боксу в лёгком весе по версии WBC Silver Райана Гарсию.

«Я действительно не думаю, что Райан Гарсия так хорош. Я верю, что смогу заставить его согнуть колено на глазах Оскара де ла Хойи. Я чувствую, что у меня есть сила и опыт, и мы хотим, чтобы это произошло», — цитирует Сехудо TMZ.

Он отметил, что уже есть люди, которые готовы заплатить им обоим за их бой, и боксёру остаётся просто подписать контракт.

«Райан Гарсия, меня тошнит от тебя. Я бы заставил тебя быстро согнуть колено. Ты можешь нанести около 100 ударов, но один мой удар заставит тебя согнуть колено, так что подписывай контракт, детка!» — добавил Сехудо.

Сехудо недавно принял решение завершить карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 16 побед и два поражения в MMA.

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