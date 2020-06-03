Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил стиль управления легендарного тренера команды Олега Романцева.
Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура
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«Мы не говорили ничего Романцеву. Просто смотрели молча, все с опущенными глазами. Иногда поднимали, чтобы посмотреть на него. Романцев был, можно сказать, диктатором. Мы все как на работу ходили. У нас был тренер и были футболисты, которые пахали на поле. Романцев делал своё дело. Может, потому и был результат. Обнимашек, целовашек и панибратских отношений у нас не было. Наверное, потому и выигрывали в 90-е. И в Лиге чемпионов выступали неплохо местами, и в Кубке УЕФА», — цитирует Тихонова Sport24.

Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России. При нём «Спартак» восемь раз становился чемпионом страны.

Ранее экс-скаут «Спартака» рассказал о работе с Каррерой.

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