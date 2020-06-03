В Федерации бокса России рассказали, как будут проводить турниры в ближайшие полтора месяца

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что в настоящее время организация согласовывает с Роспотребнадзором регламент проведения боксёрских турниров на время ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Федерация бокса России и вся команда департамента профессионального бокса в последние недели проделала большую работу. В пятницу нами будет представлен регламент по проведению соревнований по профессиональному боксу на ближайшие полтора месяца. В данный момент он согласовывается с Роспотребнадзором. Основные моменты этого регламента: турниры будут проходить без зрителей, боксёры будут заблаговременно приезжать на места проведения шоу, будет проводиться неоднократное тестирование участников, будут ограничения по еде. Соревнования также должны проходить на околоотельных площадках, для минимизации передвижений», — сказал Щекутьев на пресс-конференции перед боксёрским шоу «Лига Ставок: Вечер бокса. Агрба vs Подольский».

Вечер бокса пройдёт 15 июня в Москве и станет первым после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Татарстане от коронавируса скончался известный борец.