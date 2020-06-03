Экс-глава АПЛ считает возобновление чемпионата преждевременным

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Бывший председатель совета директоров Английской премьер-лиги (АПЛ) сэр Дэйв Ричардс на специальном вебинаре Soccerex с участием представителей лиг, клубов и FIFPro высказал мнение о возобновлении чемпионата.
Экс-глава АПЛ считает возобновление чемпионата преждевременным
  • РИА Новости

«Думаю, ещё рано возобновлять АПЛ. Учитывая число смертей, учитывая то, сколько людей продолжают заражаться коронавирусом, учитывая, что по-прежнему есть положительные результаты тестов среди футболистов и тренеров. Каждый день по несколько сотен человек оказываются в больницах. Я уверен, что слишком рано проводить футбольные матчи! Но всё упирается в деньги: есть контракты с телевещателями, есть обязательства и так далее», — заявил Ричардс.

Чемпионат АПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 17 июня.

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» выявлен заболевший COVID-19.

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