СМИ: «Бешикташ» готов продать Ларина в ЦСКА за €3,5 млн

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Турецкий «Бешикташ» готов отпустить в ЦСКА своего игрока Кайла Ларина, который выступает за «Зюльте-Варегем» на правах аренды, не менее, чем за €3,5 млн.
СМИ: «Бешикташ» готов продать Ларина в ЦСКА за €3,5 млн
  • Reuters

Данную информацию приводит Metaratings.ru. При этом опция выкупа в €2,5 млн установлена исключительно для бельгийского «Зюльте-Варегема» в рамках арендного соглашения. Она действительна до июня 2020 года и не распространяется на другие клубы.

Зарплата Ларина, согласно тому же источнику, составляет €1,6 млн в год. В минувшем сезоне он провёл в чемпионате Бельгии 29 матчей, где забил семь голов и отдал десять результативных передач. Кроме того, нападающий провёл 31 встречу за сборную Канады.

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