Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб

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Бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах красно-белых.
Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его словам, в 2008 году «Спартак» рассматривал возможность приобретения хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманьи Матича, который тогда выступал за «Кошице».

«Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси», — приводит слова Евтушенко «Матч ТВ».

Он отметил, что в том же году москвичи могли взять нынешнего игрока «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди, но на его позицию предпочли подписать другого исполнителя. Кроме того, «Спартак» интересовался полузащитником «Норвича» и национальной команды Польши Ондреем Дудой.

«Повторюсь, это только те, кто действительно был доступен для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», — добавил Евтушенко.

Ранее Евтушенко рассказал, как в 2014 году «Спартак» опередил ЦСКА в борьбе за полузащитника Квинси Промеса.

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