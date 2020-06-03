Блахович не верит, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC Джонс покинет организацию

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Польский боец смешанного стиля Ян Блахович высказался о ситуации вокруг лидера рейтинга лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории американца Джона Джонса, который недавно отказался от титула чемпиона организации в полутяжёлом весе.
Блахович не верит, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC Джонс покинет организацию
  • Reuters

«Я просто немного устал от этой ситуации. Я просто жду. Он не уходит. Он не собирается завершать карьеру. Думаю, что это его игра, чтобы заработать больше денег, и это всё. Но посмотрим, что сделает UFC. Я просто жду ходов UFC и всё», — цитирует Блаховича MMA Fighting.

При этом поляк выразил готовность провести бой за вакантный титул с другим американцем — Домиником Рейесом.

«Это мой следующий сценарий, если Джонс уйдёт, но я в это не верю. Я всё ещё жду бой с ним. Все хотят больших денег. Я это понимаю. Мы делаем это ради денег и ради удовольствия. Это работа, все её любят. Но вы также хотите зарабатывать большие деньги в этом бизнесе», — добавил Блахович.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся. У Блаховича 26 выигранных и восемь проигранных боёв в MMA.

Ранее чемпион Bellator Райан Бейдер предложил реванш Джонсу.

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