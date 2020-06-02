Итоговое заседание коллегии Минспорта России пройдёт 5 июня в режиме онлайн

5 июня на площадке МИА «Россия сегодня» в режиме онлайн пройдёт итоговое заседание коллегии Министерства спорта России.

В мероприятии примут участие члены Общественного совета при Минспорте России, представители всероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.

В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Министерства спорта в 2019 году и определены основные задачи на 2020 год. Также будет рассмотрено влияние ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на развитие спорта в России.

Мероприятие будет транслироваться на сайте пресс-центра МИА «Россия сегодня», начало — в 10:00 мск.

Ранее Чернышенко рассказал, сколько спортивных федераций получат поддержку от государства.