Жулин: восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки
- РИА Новости
«Восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки: я много раз видел этот процесс и знаю, что даже у таких мастеров, каким был Дайсуке Такахаси, в начале сезона прыжков просто нет. Всё приходится нарабатывать заново, а это очень сложная координация. Для того чтобы прыгать на льду, совершенно недостаточно тех упражнений, которые можно делать на полу», — заявил Жулин RT.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не собираются менять короткий танец в новом сезоне.