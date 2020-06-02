Жулин: восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки

Известный тренер Александр Жулин считает, что фигуристам-одиночникам труднее восстанавливать прыжки, чем спортивным или танцевальным парам.

«Восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки: я много раз видел этот процесс и знаю, что даже у таких мастеров, каким был Дайсуке Такахаси, в начале сезона прыжков просто нет. Всё приходится нарабатывать заново, а это очень сложная координация. Для того чтобы прыгать на льду, совершенно недостаточно тех упражнений, которые можно делать на полу», — заявил Жулин RT.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не собираются менять короткий танец в новом сезоне.