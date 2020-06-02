Жулин: восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки

Короткая ссылка
Известный тренер Александр Жулин считает, что фигуристам-одиночникам труднее восстанавливать прыжки, чем спортивным или танцевальным парам.
Жулин: восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки
  • РИА Новости

«Восстанавливать четверные прыжки намного сложнее, чем чоктау и моухоки: я много раз видел этот процесс и знаю, что даже у таких мастеров, каким был Дайсуке Такахаси, в начале сезона прыжков просто нет. Всё приходится нарабатывать заново, а это очень сложная координация. Для того чтобы прыгать на льду, совершенно недостаточно тех упражнений, которые можно делать на полу», — заявил Жулин RT.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не собираются менять короткий танец в новом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить