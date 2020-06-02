Борец и депутат Рады Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США
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«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли я на Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю, что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов», — написал Беленюк в своём Instagram.
Он отметил, что те проявления расизма, с которыми он сталкивался, несопоставимы с тем, что сейчас можно увидеть в США — в стране с развитой, казалось бы, демократией.
«Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт: по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране при её недостатках и достоинствах! А расизм... Расизм идёт вон, сегодня я Джордж Флойд», — добавил спортсмен.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США, спровоцировав акции протеста и беспорядки по всей стране.
Ранее сообщалось, что Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда.