Борец и депутат Рады Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года по греко-римской борьбе, а ныне депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, комментируя ситуацию с массовыми протестами в связи с гибелью Джорджа Флойда из-за действий полицейского, сравнил масштабы проблем с расовой дискриминацией на Украине и в США.

«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли я на Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю, что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов», — написал Беленюк в своём Instagram.

Он отметил, что те проявления расизма, с которыми он сталкивался, несопоставимы с тем, что сейчас можно увидеть в США — в стране с развитой, казалось бы, демократией.

«Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт: по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране при её недостатках и достоинствах! А расизм... Расизм идёт вон, сегодня я Джордж Флойд», — добавил спортсмен.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США, спровоцировав акции протеста и беспорядки по всей стране.

Ранее сообщалось, что Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда.