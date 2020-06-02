Репилов высказался об «олимпийском проклятье» саночников

Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов прокомментировал так называемое проклятье, когда спортсмен, победивший на олимпийской трассе за год до самих Игр, не может потом выиграть золото.

«Если у тебя всё в порядке с головой, то об этом можно не задумываться, ты просто выигрываешь и Кубки мира, и Олимпийские игры. Всё происходит в голове. Если она готова побеждать, то всё получается, а если думать, что вот сейчас не нужно побеждать… Про это проклятье слышал раньше, мне рассказывал тренер, но он говорил, что не нужно переживать, что это всё ерунда. Лично мне на прошлой Олимпиаде просто моральных сил не хватило, неправильно был готов. Но теперь, думаю, всё будет иначе, шутки кончатся», — рассказал Репилов RT.

Ранее он объяснил, сколько времени уйдёт на привыкание к олимпийской трассе в Пекине.