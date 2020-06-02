Репилов объяснил, сколько времени уйдёт на привыкание к олимпийской трассе в Пекине

Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов поделился своими ожиданиями от предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Задумываюсь, но не прямо горю этим, что вот хочу уже туда. Всему своё время. Мы должны были протестировать трассу в конце сезона, но из-за коронавируса ничего не получилось сделать и неизвестно, получится ли вообще в этом году. Некоторые страны очень жёстко закрылись, и непонятно, когда откроются границы. Наверное, никто не понимает, что дальше будет. Нам надо выступать, летать в другие страны, но пока этого не предвидится», — рассказал Репилов RT.

Он также объяснил, сколько нужно времени, чтобы освоиться на совершенно новой трассе.

«Они же все разные, на одни надо много времени, на другие поменьше. Если это удобная для меня трасса, как в Альтенберге или Лейк-Плэсиде, то за два-три сбора начну уже понимать, как ездить. А если как в Пхёнчхане, то там нужно было больше времени уделять каким-то острым моментам. Я на ней тоже нормально ездил, выиграл почти все олимпийские тренировки, но один вираж меня подкосил. В общем, две-три недели катания — и в Пекине всё будет нормально», — рассказал спортсмен.

Ранее Репилов рассказал, как поддерживал форму на самоизоляции.