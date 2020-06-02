Репилов рассказал, как поддерживал форму на самоизоляции

Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов рассказал, как поддерживал форму во время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Конечно, с самого начала самоизоляции стараюсь заниматься, постоянно общаюсь с тренерами. Они привезли разные снаряды, блины, мячи, TRX и скинули план, по которому должен заниматься. Мы тренируемся с братом (Павлом Репиловым, саночником юниорской сборной России. — RT). Хорошо, что он у меня есть, нам удобно вместе заниматься, помогаем друг другу», — рассказал Репилов RT.

Он отметил, что у него нет других упражнений, кроме общей физической подготовки.

«Но у нас сейчас всё равно такое время, май и начало июня, когда занимаемся базовой подготовкой к следующему сезону. Даже если бы не было самоизоляции, то делали бы то же самое, только разве что в горах, а не дома. Просто сейчас видоизменены тренировки», — добавил саночник.

Ранее Репилов рассказал, как и где он провёл самоизоляцию из-за пандемии коронавирусной инфекции.