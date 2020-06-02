Репилов о пандемии: не представляю, как протекала жизнь у тех, кто сидел в квартире

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Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов рассказал, как и где он провёл самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.
Репилов о пандемии: не представляю, как протекала жизнь у тех, кто сидел в квартире
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«Проводим карантин вместе с семьёй, у себя на даче. Мы расположились максимально удобно. Можно выйти погулять, например. Это сейчас прогулки начинают разрешать, а полтора месяца назад люди из-за пропусков не хотели лишний раз из дома выбираться. Мне же можно с ребёнком спокойно выйти, по травке побегать. Просто выйти воздухом подышать приятнее, чем это делать на балконе. Не представляю, как у тех, кто сидел в квартире — имею в виду соблюдавших карантин, жизнь протекала», — рассказал Репилов RT.

Ранее сообщалось, что команда Репилова не вышла в плей-офф турнира по CS:GO.

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