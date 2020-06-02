Баскетболист Хайнс объяснил, почему решил уйти из ЦСКА

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Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс объяснил своё решение уйти из команды и продолжить карьеру в итальянском «Милане».
Баскетболист Хайнс объяснил, почему решил уйти из ЦСКА
  • РИА Новости

«Я чувствовал, что нуждаюсь в переменах. После семи лет в ЦСКА было непросто решиться. Москва была домом для меня и моей семьи, но мне нужны были новая возможность, новые вызовы. «Милан» предоставил мне их. На этот раз трансферный процесс не был полностью мне подвластен. Изначально я намеревался остаться в ЦСКА. Но «Милан» серьёзно интересовался мной. Я понял, что если и покину армейцев, то поеду только в Италию», — приводит слова Хайнса Trend Basket.

33-летний Хайнс является четырёхкратным победителем Евролиги, дважды он выиграл в составе греческого «Олимпиакоса» и ещё два раза — с ЦСКА, за который играет с 2013 года. Он также дважды признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги — в 2016 и 2018 годах.

Официально о переходе Хайнса в «Милан» ещё не было объявлено.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Милутинова из «Олимпиакоса».

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