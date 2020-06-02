Щербакова: первый раз, когда вышла на лёд, прямо теряла равновесие

Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от возобновления тренировок.

«Я знала, что очень многое забудется. Первый раз, когда вышла на лёд, прямо теряла равновесие, и сейчас мы постепенно всё возвращаем. И я думаю, что мы справимся к сезону, сможем хорошо подготовиться», — приводит слова Щербаковой «Первый канал».

Тренировки в группе Этери Тутберидзе, где занимается и Щербакова, были приостановлены с 21 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Фигуристы группы Тутберидзе начали заселяться на базу «Новогорск» ещё 25 мая.

Ранее Загитова рассказала, как организованы тренировки в «Новогорске».