Овечкин — о ситуации в США: грустно наблюдать происходящее вокруг

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая вызвала серию протестов и беспорядков в США.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, заботьтесь друг о друге и о своей семье», — написал Овечкин в своём Twitter.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд умер в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее легенда НБА Родман обратился к протестующим в США.