Шубенков рассказал о своём отношении к занятиям спортом на улице в маске

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, как относится к тому, что власти Москвы разрешили с 1 июня заниматься спортом на улице в маске.
Шубенков рассказал о своём отношении к занятиям спортом на улице в маске
  • © Gladys Chai von der Laage, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Сложно себе такое представить. Конечно, у спортсменов есть специальные маски, имитирующие тренировки в условиях высокогорья. Обычно ими пользуются стайеры, сам я никогда в такой не занимался. Наверное, обычные тряпичные маски не очень подходят, хотя если не очень быстро бегать, то почему бы и нет?» — заявил Шубенков RT.

Ранее он признался, что тренировки в условиях самоизоляции проходили скучно.

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