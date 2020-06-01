Шубенков рассказал о своём отношении к занятиям спортом на улице в маске
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«Сложно себе такое представить. Конечно, у спортсменов есть специальные маски, имитирующие тренировки в условиях высокогорья. Обычно ими пользуются стайеры, сам я никогда в такой не занимался. Наверное, обычные тряпичные маски не очень подходят, хотя если не очень быстро бегать, то почему бы и нет?» — заявил Шубенков RT.
Ранее он признался, что тренировки в условиях самоизоляции проходили скучно.