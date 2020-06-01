Шубенков признался, что тренировки в условиях самоизоляции проходили скучно

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, как проходили его тренировки во время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Шубенков признался, что тренировки в условиях самоизоляции проходили скучно
  • РИА Новости

«Честно говоря, скучно. Обычно к этому времени я набираю форму и начинаю ездить по соревнованиям и жизнь становится веселее. (Смеётся.) Поэтому последние два месяца были не самыми интересными, но главное, что всё уже заканчивается», — рассказал Шубенков RT.

Он отметил, что в целом ему удалось поддерживать форму на должном уровне.

«Занятия проходили под руководством моего наставника. Но нужно учитывать тот факт, что в ближайшее время мне не нужно выходить на старт, а соответственно, и на пик формы. Поэтому для меня сейчас переходный период», — добавил легкоатлет.

Ранее он объяснил, почему не принимает участия в сборе национальной команды в Новогорске.

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