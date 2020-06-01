Геркус о словах Сёмина: позиция где-то резкая, но честная и прямая

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на критические высказывания бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина в адрес нынешнего руководства клуба.
Геркус о словах Сёмина: позиция где-то резкая, но честная и прямая
  • РИА Новости

«Сильные слова. Позиция где-то резкая, но честная и прямая. Несмотря на то что на данный момент меня с «Локомотивом» ничего не связывает, я разделяю его чувства, его тревогу. Мне неприятно видеть то, как там ведутся дела. Нас с Юрием Палычем — несмотря на все наши споры и разногласия — объединяли одни и те же ценности — стремление к победам, к трофеям, к счастью для болельщиков», — написал Геркус в своём Instagram.

В недавнем интервью Сёмин, покинувший «Локомотив» после решения руководства клуба не продлевать с ним контракт, критически высказался о работе главы совета директоров Анатолия Мещерякова, а также генерального директора Василия Кикнадзе.

Ранее Анатолий Мещеряков отреагировал на критические высказывания Сёмина.

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