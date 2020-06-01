ACA анонсировала главные бои турнира, запланированного на 11 июля
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Как сообщает пресс-служба ACA, центральным поединком вечера станет бой Артёма Фролова и Ибрагима Магомедова.
В послужном списке Фролова 13 побед и два поражения. На счёту Магомедова пять побед и ни одного поражения.
В соглавном бою встретятся Георгий Кичигин и Магомедсайгид Алибеков.
Кичигин одержал 23 победы в ММА при шести поражениях. У Алибекова одно поражение при 10 победах. Для обоих бойцов это будет дебют в ACA.
Ранее ACA объявила, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля.