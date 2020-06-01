Семак — о продлении контракта с «Зенитом»: для меня это продолжение работы, сложной, но очень интересной

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
Семак — о продлении контракта с «Зенитом»: для меня это продолжение работы, сложной, но очень интересной
  • РИА Новости

«Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что у него не было никаких сомнений относительно продолжения работы с командой.

«Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но ситуация с коронавирусом внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно», — добавил специалист.

44-летний Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года и в первый же сезон работы привёл команду к чемпионскому титулу в Российской премьер-лиге.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком.

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