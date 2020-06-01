Медведев прокомментировал продление контракта с Семаком

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Медведев прокомментировал продление контракта с Семаком
  • РИА Новости

«С учётом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Он также рассказал о задачах, которые стоят перед Семаком.

«Задачи у «Зенита» — всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача — получить к 100-летию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то «Зенит» должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня», — добавил гендиректор клуба.

44-летний Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года и в первый же сезон работы привёл команду к чемпионскому титулу в Российской премьер-лиге.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком.

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