Казахстанский боец Хамитов назвал ЛГБТ болезнью

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Бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights Global в лёгком весе казахстанский боец Куат Хамитов раскритиковал ЛГБТ-сообщество.
Казахстанский боец Хамитов назвал ЛГБТ болезнью
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Считаю, что такие люди, как представители ЛГБТ, портят нашу молодёжь. Не хочу, чтобы эти люди портили сознание, психологию наших детей, молодёжи. Мы должны придерживаться традиций. Ни в нашей религии, ни в мировых религиях нет такого. Все учёные мира говорят, что это отклонение, болезнь. Я очень сильно против. Если кто-то меня не поддерживает, то пусть он считает себя ненормальным. Чем бы они ни занимались, пусть занимаются этим у себя дома и не устраивают пропаганду — вот моя позиция», — заявил Хамитов в интервью Fight Nights Global TV.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов проведёт следующий бой в августе.

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