Казахстанский боец Хамитов назвал ЛГБТ болезнью
Считаю, что такие люди, как представители ЛГБТ, портят нашу молодёжь. Не хочу, чтобы эти люди портили сознание, психологию наших детей, молодёжи. Мы должны придерживаться традиций. Ни в нашей религии, ни в мировых религиях нет такого. Все учёные мира говорят, что это отклонение, болезнь. Я очень сильно против. Если кто-то меня не поддерживает, то пусть он считает себя ненормальным. Чем бы они ни занимались, пусть занимаются этим у себя дома и не устраивают пропаганду — вот моя позиция», — заявил Хамитов в интервью Fight Nights Global TV.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов проведёт следующий бой в августе.