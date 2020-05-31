Пашутин рассказал о самообразовании во время карантина

Известный в недавнем прошлом российский баскетболист, а ныне тренер Захар Пашутин признался, что занимался самообразованием во время карантина.

По словам специалиста, во время пандемии коронавируса он находится за городом.

«Много времени провожу с дочками, с женой. Гуляем, вместе делаем работу по дому. Также нахожу время заниматься самообразованием. Повторяю какие-то тренерские моменты, смотрю различные семинары, пересматриваю игры. Надо было освежить некоторые профессиональные вещи, так что карантин проходит с пользой», — цитируют Пашутина «Известия».

Он также высказался о смерти врача ЦСКА Романа Абжелилова от коронавируса.

«Не могу сказать, что мы были друзьями, но очень хорошо общались. И по совместной работе в сборной, и когда встречались на матчах. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Эта новость была очень неожиданной для всех», — заключил Пашутин.

Ранее сообщалось, что трое игроков НБА приняли участие в протестах из-за смерти афроамериканца.