Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

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Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил о своём уходе из клуба.
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
  • РИА Новости

«Пришло время идти дальше. Прошлое остаётся прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодёжного футбола и основной команды! Благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, «Зенит»!» — написал Малафеев в Instagram.

41-летний Малафеев играл за «Зенит» с 1997 года. В его активе 439 матчей за петербургский клуб. После завершения карьеры он занял должность заместителя спортивного директора «Зенита».

Ранее сообщалось, что Александр Анюков завершил карьеру.

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