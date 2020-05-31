Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил о своём уходе из клуба.

«Пришло время идти дальше. Прошлое остаётся прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодёжного футбола и основной команды! Благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, «Зенит»!» — написал Малафеев в Instagram.

41-летний Малафеев играл за «Зенит» с 1997 года. В его активе 439 матчей за петербургский клуб. После завершения карьеры он занял должность заместителя спортивного директора «Зенита».

Ранее сообщалось, что Александр Анюков завершил карьеру.