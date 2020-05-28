Экс-футболист сборной России Анюков завершил карьеру

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не будет продлевать контракт с защитником Александром Анюковым. Спортсмен принял решение завершить карьеру.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение истекает 31 мая, после чего 37-летний Анюков сосредоточится на тренерской деятельности.

Анюков в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Анюков является бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России. Кроме того, он долгое время выступал в составе «Зенита», вместе с которым пять раз выиграл чемпионат страны, дважды — Кубок России, четырежды — Суперкубок России, а также становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Ранее футболист «Ювентуса» Коста признался, что задумывался о завершении карьеры из-за частых травм.