СМИ: НБА планирует провести драфт 25 сентября

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) планирует провести драфт 25 сентября.

Как сообщает Sports Illustrated, лига также рассматривает возможность открытия рынка свободных агентов до драфта, а не через неделю после него, как это было раньше

Изначально драфт-2020 должен был пройти 25 июня.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, как в НБА могут доиграть сезон.