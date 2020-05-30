Накамура обыграл Карлсена и встретится с Дубовым в финале онлайн-турнира по шахматам

Американский шахматист Хикару Накамура одержал победу над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в полуфинале онлайн-турнира по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge.

В первом полуфинале Карлсен одержал досрочную победу со счётом 3:0, а во второй встрече уступил американцу — 1,5:2,5. Решающее противостояние началось с ничьей, после чего соперники обменялись победами, а четвёртая партия завершилась мирным исходом. Финалист определялся в армагеддоне, где Накамура одержал победу над Карлсеном.

В финале американец встретится с россиянином Даниилом Дубовым. Матчи пройдут 1 и 2 июня. В случае ничейного исхода победитель определится 3 июня.

Ранее голландский шахматист пошутил о другом игроке на русском языке.