Накамура обыграл Карлсена и встретится с Дубовым в финале онлайн-турнира по шахматам
- Reuters
В первом полуфинале Карлсен одержал досрочную победу со счётом 3:0, а во второй встрече уступил американцу — 1,5:2,5. Решающее противостояние началось с ничьей, после чего соперники обменялись победами, а четвёртая партия завершилась мирным исходом. Финалист определялся в армагеддоне, где Накамура одержал победу над Карлсеном.
В финале американец встретится с россиянином Даниилом Дубовым. Матчи пройдут 1 и 2 июня. В случае ничейного исхода победитель определится 3 июня.
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