Голландский шахматист пошутил о другом игроке на русском языке

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Голландский шахматист Аниш Гири пошутил об американском гроссмейстере Хикару Накамуре на русском языке после его поражения от норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире.
Голландский шахматист пошутил о другом игроке на русском языке
  • РИА Новости

После матча Накамура отметил, что следовал плану игры, старался занять правильные позиции и считает, что в целом всё работало как нужно.

Гири на это отреагировал на русском языке фразой из известного видеоролика.

«С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался», — написал Гири в Twitter.

Карлсен обыграл Накамуру и в финале турнира встретится с россиянином Даниилом Дубовым.

Ранее сообщалось, что Дубов вышел в финал шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

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