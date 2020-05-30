Голландский шахматист пошутил о другом игроке на русском языке
- РИА Новости
После матча Накамура отметил, что следовал плану игры, старался занять правильные позиции и считает, что в целом всё работало как нужно.
Гири на это отреагировал на русском языке фразой из известного видеоролика.
«С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался», — написал Гири в Twitter.
Карлсен обыграл Накамуру и в финале турнира встретится с россиянином Даниилом Дубовым.
Ранее сообщалось, что Дубов вышел в финал шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge.